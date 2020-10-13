ФСБ задержала начальника ГИБДД российского города

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает URA.RU.

В главном управлении МВД России по Свердловской области заявили, что проводится служебная проверка и оперативно-следственные действия.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Чернов помог закрыть дело сына влиятельного тагильского чиновника, который попался за пьяное вождение. Кроме того, он отметил, что полковник замешан в еще нескольких эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала главу Усть-Кута Александра Душина по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации города заключил контракт с коммерческой фирмой на работы по благоустройству. И хотя условия договора компания так и не выполнила, деньги были перечислены. Из бюджета фирма получила более 40 миллионов рублей, 16 миллионов из которых — за невыполненные или выполненные с нарушением работы. Эта сумма, как было установлено, в итоге оказалась у Душина.