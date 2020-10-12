ФСБ изъяла более 100 золотых слитков при обысках по делу о хищении медпрепаратов

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД России совместно с ФСБ и Росгвардией провели серию обысков по делу о многомилионном хищении медицинских препаратов. Об этом в понедельник, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате 35 обысков полицейские нашли около 30 миллионов рублей, 100 золотых слитков и медицинские препараты стоимостью около 100 миллионов рублей.

11 сентября сообщалось, что российских врачей заподозрили в хищении лекарств от рака. По версии следствия, подозреваемые похищали лекарства из медицинских организаций, а затем продавали их через аптеки, клиники и структуры, занимающиеся оптовой торговлей лекарствами. Далее, по версии следствия, онкопрепараты перепродавались в рамках госзакупок в местные больницы. За пять лет злоумышленники заработали более 100 миллионов рублей.

По подозрению в причастности к преступлению задержаны 16 человек.