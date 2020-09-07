ФСБ изъяла 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ

Сотрудники ФСБ изъяли около 100 тонн контрабандных сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Партию привезли в Россию на морском судне в пяти двадцатитонных контейнерах под видом томатной пасты. Уже на суше товар на грузовых автомобилях распределяли по стране для реализации конечным потребителям.

По данным ФСБ, стоимость изъятой табачной продукции оценивается в 216 миллионов рублей.

Организатора канала контрабанды задержали, возбуждено уголовное дело.