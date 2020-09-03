В России полицейские пойдут под суд за контрабанду 16 килограммов драгоценностей

В Московской области в суд направлено уголовное дело в отношении двух бывших транспортных полицейских аэропорта Шереметьево и их сообщников, которые обвиняются в контрабанде 16 килограммов драгоценностей. Об этом в четверг, 3 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

По данным следствия, 28 марта 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево иностранец при помощи сотрудника полиции и жителя столицы переместил через границу драгоценные металлы на сумму свыше 70 миллионов рублей. Обвиняемые нанесли государству ущерб, не заплатив таможенные пошлины и налоги почти на восемь миллионов рублей.

Выяснилось, что контрабандный канал ввоза драгоценностей действовал в течение полутора лет и был пресечен сотрудниками ФСБ и Федеральной таможенной службы. Своей вины обвиняемые не признали. Уголовное дело направлено в Химкинский суд Московской области для рассмотрения по существу.

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