Российских полицейских поймали на провокации взятки и оставили на службе

Четверо офицеров свердловской полиции приговорены к условным срокам лишения свободы за провокацию взятки. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления СКР Александр Шульга в понедельник, 8 апреля.

По его словам, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УБЭПиПК) осуждены за превышение должностных полномочий.

«В июне 2017 года полицейские, преследуя цель заслужить расположение вышестоящего руководства, спровоцировали руководителя отдела департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу на получение 200 тысяч рублей — за общее покровительство деятельности одной из коммерческих организаций. Но чиновник, получивший предложение, заблаговременно проинформировал о нем руководство, и взяткодателя задержали с поличным. Тут-то и выяснилось, что деньги передавались в ходе оперативного эксперимента, проведенного с грубыми нарушениями требований закона», — рассказал Шульга.

По его словам, в ходе доследственной проверки было установлено, что со стороны полицейских имела место провокация взятки, совершенная сотрудниками полиции в нарушение закона об оперативно-разыскной деятельности, категорически запрещающего кого-либо подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. В итоге было возбуждено уголовное дело, всем четверым предъявили обвинение.

Приговором Свердловского областного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3,5 лет лишения свободы условно.

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В свою очередь официальный представитель Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил «Ленте.ру», что все четверо сотрудников не уволены из органов внутренних дел, но понижены в должности.

«Если после обжалования приговор суда вступит в законную силу, то осужденные раз и навсегда вынуждены будут попрощаться со свердловским гарнизоном полиции», — подчеркнул Горелых.

27 июня 2017 года сотрудники ФСБ с поличным задержали генерального директора компании «Агростройкомплекс», который пытался дать взятку начальнику отдела земельного надзора Управления Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу Антону Лобанову. Сразу же после задержания выяснилось, что предприниматель действовал под контролем сотрудников полиции, которые готовились задержать чиновника. В тот же день в здании УБЭПиПК оперативники ФСБ и следователи СКР провели обыск и изъяли оперативные материалы по этому делу. Их анализ показал, что чиновника активно провоцировали на получение взятки, что запрещено законом.

В итоге были задержаны оперативники Александр Косман, Алексей Ворлинский, Евгений Кулик и заместитель начальника отдела по противодействию коррупции Николай Жуков.

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