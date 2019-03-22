Российские судьи уволились после оправдания полицейских

Томский областной суд принял отставку всех трех судей Молчановского районного суда. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

С заявлениями о прекращении полномочий по собственному желанию обратились председатель Молчановского райсуда Вячеслав Лапаев и судьи Татьяна Дубасова и Ирина Усынина, не объяснив причин отставки.

На ближайшую неделю в райсуде назначены слушания по четырем уголовным и трем гражданским делам, однако проводить их некому.

Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник. По его словам, была выявлена коррупционная составляющая при вынесении этого приговора.

Речь идет о решении, принятом судьей Дубасовой 20 декабря 2018 года по уголовному делу в отношении Ивана Вуцана и Алексея Колосова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, указывает местное издание ТВ2.

Оправдательный приговор был отменен Томским областным судом и отправлен на пересмотр. На сайте суда опубликовано апелляционное постановление по делу. Из него следует, что полицейские скрыли ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, и оставили его без помощи.

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