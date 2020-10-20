ФСБ задержала председателя коллегии адвокатов за аферу на 5 миллионов рублей

В Оренбургской области ФСБ задержала 37-летнего председателя местной коллегии адвокатов и 41-летнего предпринимателя, подозреваемых в крупной афере. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемые убедили одного из бизнесменов города Орск в том, что могут помочь решить вопрос о непривлечении мужчины к уголовной ответственности за совершенные преступления по уголовном делу, находящемуся в производстве сотрудников СКР. За свои услуги мужчины потребовали 5 миллионов рублей.

16 октября оперативники ФСБ задержали обоих подозреваемых с поличным в момент передачи им денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

17 октября сообщалось, что в Ленинградской области главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова, подавшего в отставку 16 октября, заподозрили в мошенничестве на сумму более чем 700 миллионов рублей.