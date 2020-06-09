Российских полицейских посадили за секс с несовершеннолетней волейболисткой

В Анапе суд приговорил к лишению свободы двух бывших сотрудников полиции за понуждение к сексу несовершеннолетней волейболистки. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Сотрудников городского отдела МВД признали виновными по статьям 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Один из них полностью признал вину, заключил мировое соглашение с потерпевшей и выплатил ей компенсацию морального вреда. С учетом этих смягчающих его вину обстоятельств суд приговорил экс-полицейского к двум годам в колонии-поселении. Его бывший коллега вину не признал и был осужден на четыре года лишения свободы также в колонии-поселении. Обоих лишили права служить в правоохранительных органах в течение трех лет после отбытия наказания.

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Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

В ночь на 26 августа полицейские задержали на пляже Витязево 17-летнюю девушку в компании с совершеннолетним молодым человеком. Его отпустили, а девушку силовики стали шантажировать и принуждать к сексу. Пострадавшая приехала в Анапу из Московской области для участия в чемпионате России по пляжному волейболу.

После скандала были наказаны 11 полицейских. Начальник отдела МВД по городу Анапа и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела были уволены, а остальных привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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