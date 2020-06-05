Над российской школьницей дважды надругались из-за халатности полицейского

В Набережных Челнах суд оштрафовал на 50 тысяч рублей участкового из-за халатности которого над российской школьницей дважды надругались. Об этом в пятницу, 5 июня, со ссылкой на адвоката потерпевшей Павла Терентьева сообщает Telegram-канал «Зона права».

По данным защиты, в 2018 году родной дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу, которая является инвалидом. После проведенной психиатрической экспертизы мужчина был признан невменяемым. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в психиатрической клинике.

После вступления приговора в законную силу сотрудники Набережночелнинского филиала Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева обратились в полицию с просьбой оказать содействие в доставке мужчины в медучреждение. Задание поручили участковому Эльдару Сагитову, который ничего не стал предпринимать.

В январе 2019 года медики еще раз направили обращение в полицию. Сагитову снова поручили доставить насильника на лечение, однако тот опять проигнорировал приказ. В результате остававшийся на свободе мужчина вновь надругался над несовершеннолетней девушкой за что снова был направлен судом на лечение в психиатрическую больницу.

В ходе судебного заседания участковый Эльдар Сагитов был признан виновным по статье 293 УК РФ («Халатность»). Он не признал себя виновным. Защита девушки считает приговор в виде штрафа слишком мягким и намерена его обжаловать. В настоящий момент потерпевшая находится в региональном детском доме, ее мать лишили родительских прав.

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