На полицейских завели дело из-за зарезанного в их машине россиянина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух полицейских из Петрозаводска, в служебной машине которых задержанный зарезал приятеля. Об этом «Медиазоне» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Расследование ведется по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении сержанта по фамилии Афанасьев и младшего лейтенанта по фамилии Калинин.

В конце февраля полицейские забрали с улицы двух участников драки Михаила Арбузова и Юрия Сидорова. Оба были пьяны, поэтому их поместили в служебный УАЗ, чтобы отвести в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, предусматривающем ответственность за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

По версии следствия, полицейские поместили задержанных в специальный отсек служебной машины, предварительно не обыскав. Повздорившие приятели продолжили там выяснять отношения, Сидоров вытащил имевшийся у него нож и ударил им Арбузова, тот скончался. Его приятель был арестован по обвинению в убийстве.

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