Задержанные устроили смертельную поножовщину в машине российской полиции

В Петрозаводске задержанные устроили смертельную поножовщину в машине полиции. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает издание «Столица на Онего».

Инцидент произошел в минувшие выходные. По данным издания, полицейские задержали двух участников драки, их поместили в служебный УАЗ. После задержания, конфликтующие продолжили выяснять отношения в полицейской машине: один из оппонентов нанес другому удар ножом. Ранение оказалось смертельным.

27 января сообщалось, что в Махачкале наркокурьер испугался полиции и съел наркотики, после чего умер. Выяснилось, что закладчик при виде патрульных проглотил пакетик с неизвестным веществом. Полицейские сразу вызвали бригаду скорой помощи, однако мужчина скончался до приезда медиков.

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