На майора полиции завели дело из-за зарезанной у суда россиянки

В Первоуральске (Свердловская область) на старшего участкового уполномоченного городского отдела, майора полиции Рушана Карамова завели уголовное дело из-за зарезанной местным жителем Вячеславом Поповым у суда многодетной матери Полины Драницы. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает издание Znak.com.

Дело возбуждено по пункту «в» части третьей статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий») и по части второй статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая тяжкие последствия»). Карамов подозревается в том, что он, зная о конфликте между Драницей и Поповым, не предпринял должных мер для предотвращение трагедии.

Ранее 18 марта сообщалось об убийстве многодетной россиянки в мировом суде Первоуральска. Нападавший — местный житель Вячеслав Попов 1983 года рождения — явился в суд для участия в заседании, где он проходит подозреваемым по статье 6.1.1. КоАП («Причинение побоев»). Ему грозил штраф в пять тысяч рублей. В суде он нанес смертельные ранения потерпевшей по его делу, ранил пристава и скрылся. Пристав доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

Между супругами в суде произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на жену с ножом, на ее защиту бросился пристав, но был ранен. Женщина скончалась в суде.

Погибшая — 27-летняя Полина Драница. Попов убил ее тремя ударами ножом в шею и лицо. У женщины остались трое детей. Ранее она дважды привлекалась к уголовной ответственности — за побои и мошенничество. Попов в 2008 году привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений.

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