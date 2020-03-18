Задержан зарезавший в суде многодетную россиянку

В Первоуральске (Свердловская область) задержан местный житель, подозреваемый в убийстве своей жены в здании мирового суда и покушении на пристава, пытавшегося ее защитить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина, скрывшийся с места преступления, был пойман по горячим следам. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

В настоящее время на месте происшествия работает усиленная следственная группа. СКР на своем YouTube-канале опубликовал оперативное видео.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

На кадрах видны следователи и криминалисты, работающие у здания мирового суда и внутри него, где произошло нападение.

В СКР отметили, что устанавливаются и допрашиваются свидетели преступления. В ходе расследования в том числе будут выясняться причины и условия, которые могли способствовать произошедшему.

Ранее 18 марта сообщалось об убийстве многодетной россиянки в мировом суде Первоуральска. Нападавший — местный житель Вячеслав Попов 1983 года рождения — явился в суд для участия в заседании, где он проходит подозреваемым по статье 6.1.1. КоАП («Причинение побоев»). Ему грозил штраф в пять тысяч рублей. В суде он нанес смертельные ранения потерпевшей по его делу, ранил пристава и скрылся. Пристав доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

Источник сообщил изданию, что между супругами в суде произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на жену с ножом, на ее защиту бросился пристав, но был ранен. Женщина скончалась в суде.

Погибшая — 27-летняя Полина Драница, сообщает Telegram-канал Life Shot. Попов убил ее тремя ударами ножом в шею и лицо. У женщины остались трое детей. Ранее она дважды привлекалась к уголовной ответственности — за побои и мошенничество. Попов в 2008 году привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений.

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