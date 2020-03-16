Расстрелявший любовницу и ее дочь россиянин объяснил мотивы своего поступка

В Морозовском районе Ростовской области местный житель, который расстрелял из охотничьего ружья свою любовницу и ее дочь, объяснил мотивы своего поступка. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мужчина в записке обвинил свою бывшую возлюбленную, а также извинился перед родственниками.

В воскресенье, 15 марта, сообщалось, что местный житель из охотничьего ружья застрелил любовницу, которая жила с ним, и ее дочь. После этого мужчина покончил с собой.

Предположительно, убийство было совершено на почве ревности. Перед самоубийством 41-летний ростовчанин застрелил из ружья 12 калибра сначала свою 38-летнюю гражданскую жену, затем ее 14-летнюю дочь. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru