В российском суде убили многодетную мать и ранили пристава

В городе Первоуральске (Свердловская область) в здании мирового суда произошло убийство многодетной матери, защищавший ее пристав получил ранения. Об этом сообщил Ura.ru начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, нападавший — местный житель Вячеслав Попов 1983 года рождения — явился в суд для участия в заседании, где он проходит подозреваемым по статье 6.1.1. КоАП («Причинение побоев»). Ему грозил штраф в пять тысяч рублей. В суде он нанес смертельные ранения потерпевшей по его делу, ранил пристава и скрылся. Пристав доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

Источник сообщил изданию, что между супругами в суде произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на жену с ножом, на ее защиту бросился пристав, но был ранен. Женщина скончалась в суде.

По данным МВД, скрывшийся Попов в 2008 году привлекался к ответственности по факту причинения тяжких телесных повреждений. После убийства в суде по тревоге поднят весь личный состав полиции Первоуральска. «Поиск ведется по всему городу, на авто- и железнодорожном вокзалах, в местах, где может скрываться подозреваемый», — отметил Горелых.

У погибшей остались трое детей, причем младшему меньше года. Женщине было 27 лет.

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