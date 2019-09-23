11 полицейских наказали по делу о надругательстве над юной волейболисткой

11 полицейских подверглись различным дисциплинарным наказаниям — от выговоров до увольнения — после истории с принуждением 17-летней волейболистки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе (Краснодарский край). Об этом в понедельник, 23 сентября, в пресс-службе регионального управления МВД сообщили ТАСС.

По данным пресс-службы, двое подозреваемых в совершении преступления были уволены из МВД. Еще четверых сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

От занимаемых должностей также были освобождены начальник анапского ОМВД и его заместитель по охране общественного порядка. Кроме того, еще одного замначальника анапского ОМВД предупредили о неполном служебном соответствии, а двоим сотрудникам из руководства управления МВД по Краснодарскому краю объявили строгий выговор.

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28 августа сообщалось, что знакомая несовершеннолетней волейболистки, над которой, предположительно, надругались двое сотрудников полиции, рассказала о происходившем в ночь происшествия.

О том, что двое сотрудников полиции надругались над 17-летней волейболисткой на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Витязево под Анапой, стало известно 26 августа. Девушку якобы запугали постановкой на учет в отдел по делам несовершеннолетних и вынудили вступить в сексуальную связь. Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа их поместили в СИЗО.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.

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