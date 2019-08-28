Кремль прокомментировал надругательство полицейских над 17-летней в Анапе

Ситуация с надругательством над несовершеннолетней спортсменкой, в котором подозревают сотрудников полиции, является отвратительной и недопустимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом, по словам Пескова, в Кремле полагают, что подобные инциденты не стоит ассоциировать с полицией в целом. «Преступления совершают граждане, а не полицейские», — отметил он.

26 августа сообщалось, что двое сотрудников полиции надругались над 17-летней волейболисткой на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Витязево под Анапой. Девушку якобы запугали постановкой на учет в отдел по делам несовершеннолетних и вынудили вступить в сексуальную связь. Адвокат одного из обвиняемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.

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