Появилась версия обвиняемых по делу о надругательстве над волейболисткой

Сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката Юрия Гопеева.

По его словам, ночью 26 августа полицейские патрулировали территорию спортклуба «ВолейГрад» в поселке Витязево под Анапой. В беседке пляжной зоны они обнаружили молодую пару, которая занималась сексом. После замечания девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, испугалась и попыталась убежать. Она успела отбежать на 20 метров и выронила телефон. Затем девушка объяснила полицейским, что является чемпионкой мира по пляжному волейболу и призером Олимпийских игр. Она заявила, что скрывает отношения с молодым человеком, который является ее партнером по команде.

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После этого сотрудники полиции якобы помогли найти телефон девушки и отпустили ее домой. «Они помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного. Затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили», — сказал Гопеев.

Адвокат также отметил, что полицейские не знали о возрасте девушки. По его словам, она выглядела на 25-26 лет и была «под два метра ростом». Защита намерена провести экспертизу, чтобы установить биологический возраст потерпевшей. Факт сексуального контакта полицейских с несовершеннолетней спортсменкой Гопеев отрицает.

Позже девушка отправилась со своим молодым человеком в ресторан, у полиции есть видеозаписи из этого заведения, отметил адвокат. Утром потерпевшая решила написать заявление на полицейских. На допросе, по данным Гопеева, она заявила, что дала добровольное согласие на занятие сексом, но сделала это из-за угроз полицейских. «Сложно понять ее действия. Возможно, утром она вспомнила, что поступила неправильно. И написала заявление, что якобы полицейские принудили ее к сексу, чтобы освободить от административного наказания», — предположил он.

26 августа появилась информация, что двое сотрудников полиции надругались над несовершеннолетней волейболисткой из спортивно-оздоровительного комплекса. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.

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