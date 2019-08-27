Появилось видео предполагаемого контакта полицейских с 17-летней в Анапе

В социальных сетях появилось видео, в котором, как утверждается в источнике, участвуют полицейские из Анапы, обвиняющиеся в принуждении 17-летней девушки к сексу.

Запись появилась в сообществе «Подслушано в Анапе» во «ВКонтакте». В описании сказано, что это «видео с телефона ментов».

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На кадрах сначала мужчина, одетый в гражданскую одежду, совершает развратные действия с девушкой, а другой подходит и спрашивает: «Получается?» Потом девушка вырывается и пытается бежать. Один из мужчин, одетый, судя по кадрам, в полицейскую форму, бежит за ней и настигает ее. В конце видео девушка стоит на коленях, а преследователь заявляет: «Вы что себе позволяете? Кого вы толкаете? Вы сейчас у меня заедете надолго, суток на 15». Девушка испуганным голосом просит прощения. Лиц на видеозаписи не видно.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой. Пострадавшей оказалась волейболистка, выступающая за команду Московской области в финале соревнований России по пляжному волейболу. Два сотрудника полиции застали ее вместе с молодым человеком на пляже. Его отпустили, а ее, запугав постановкой на учет в отделе по делам несовершеннолетних, вынудили вступить в сексуальную связь. Возбуждено уголовное дело, полицейские уволены.

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