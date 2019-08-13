Пьяный мужчина разбил россиянке лицо винтовкой

РЕН ТВ

В одном из тиров Анапы посетитель швырнул винтовку в голову работницы заведения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 11 августа. Компания пьяных мужчин зашла в тир, один из них потребовал дать ему пострелять, и получив отказ, начал проявлять агрессию. Он начал расшвыривать инвентарь, плюнул в девушку, а затем бросил в нее винтовку.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Полиция занимается поиском дебошира.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!