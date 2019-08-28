Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки

Несовершеннолетняя волейболистка, над которой, предположительно, надругались двое сотрудников полиции, продолжила занятия спортом. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на ее партнеров по команде.

По данным издания, на следующий день после инцидента девушка вместе с командой выехала из Анапы на соревнования в Сочи. Состояние спортсменки коллеги оценили как удовлетворительное. «Ни у кого в мыслях не было отстранить ее от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло», — сказала собеседница «МК».

В спортивно-оздоровительном комплексе «ВолейГрад», где произошел инцидент, заявили, что во время выезда спортсменка чувствовала себя нормально. «Выезжала вроде довольная, не плакала. По-человечески ее жалко», — заявил сотрудник спорткомплекса.

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Также стало известно, что местные жители не знают полицейских, подозреваемых в совершении преступления. По словам администратора группы «Витязево» в социальной сети «ВКонтакте» Ивана Окунева, в населенном пункте работает только один пункт полиции, где сидит участковый. В его обязанности не входит патрулирование территории. Эти функции обычно возлагают на приезжих полицейских.

О том, что двое сотрудников полиции надругались над 17-летней волейболисткой на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Витязево под Анапой, стало известно 26 августа. Девушку якобы запугали постановкой на учет в отдел по делам несовершеннолетних и вынудили вступить в сексуальную связь. Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.

В региональном главке МВД отметили, что подозреваемые уже уволены из полиции по отрицательным мотивам. Также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Полицейским грозит до пяти лет тюрьмы.

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