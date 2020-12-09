ФСБ задержала выдававшего себя за сотрудника спецслужб жителя Крыма

ФСБ задержала жителя Крыма, который выдавал себя за сотрудника спецслужб и обещал за деньги помочь в закрытии уголовных дел. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства на полуострове.

Подозреваемый, проживающий в Ялте, представлялся сотрудником ФСБ и предложил жителю Севастополя, находящемуся под следствием, посодействовать ему в освобождении от уголовной ответственности за 2,3 миллиона рублей. Он утверждал, что взятка предназначается участникам судебного процесса.

Против псевдочекиста возбуждено уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Его задержали с поличным при получении денег, которые он намеревался присвоить. Мужчина признал свою вину. Он помещен под домашний арест.

22 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге началось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который представлялся сотрудником ФСБ и предлагал свои «услуги» за крупные суммы денег. Так, в сентябре 2018 года подозреваемый взял у жителя Санкт-Петербурга два миллиона рублей, пообещав за эту сумму вернуть деньги от должника потерпевшего.

В январе 2019 года, как считает следствие, подозреваемый получил еще 2,3 миллиона рублей: он также представился сотрудником ФСБ еще одному петербуржцу и пообещал вернуть потерпевшему имущество, изъятое во время обысков.