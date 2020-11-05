ФСБ задержала авторитета Пышму по делу о многомиллионной взятке генерала МВД

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали криминального авторитета Пышму в рамках уголовного дела генерал-майора полиции Игоря Трифонова о многомиллионной взятке. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, Пышма проходит в деле как посредник при передаче взятки. По данным следствия, в 2015 году Трифонов через авторитета получил от бывшего заместителя председателя правления коммерческого банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева 7,5 миллиона рублей. За эту сумму высокопоставленный полицейский обещал оказать содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка.

По данным источника агентства, на авторитета в качестве исполнителя указал бывший сотрудник службы безопасности банка Александр Куба. Ранее он же дал показания и на самого Коноплева.

Пышма, как уточняет агентство, занимался выбиванием долгов и вымогательством, в частности, взимал дань с нерусских торговцев в районе Уралмаш Екатеринбурга.

О задержании генерал-майора полиции Игоря Трифонова, который с 2017 по 2019 год возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии, а в 2011-2017 годах — управление МВД по Екатеринбургу, сообщалось 18 сентября. Генералу и банкиру было предъявлено обвинение. По ходатайству следствия их арестовали.