Задержан бывший глава МВД Карачаево-Черкесии за миллионную взятку

В Москве задержали генерал-майора полиции Игоря Трифонова, который с 2017 по 2019 год возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии, а в 2011–2017 годах — УМВД по Екатеринбургу. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в получении взятки. По словам собеседника, речь идет об эпизоде 2016 года, когда Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу Свердловской области, и получил взятку на «миллионную» сумму.

Как уточняет Znak.com, также был задержан бывший начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев. По данным издания, «оба задержания — звенья одной цепи».

В 2019 году на Трифонова дал показания бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин. Он утверждал, что к нему обратился его подчиненный, старший оперуполномоченный Денис Жданов с просьбой, поступившей от некоего Кубы. Им было необходимо, чтобы по результатам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела. За это им пообещали 10 миллионов рублей. Воронин обратился к Трифонову — было возбуждено необходимое уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), после чего были получены денежные средства.