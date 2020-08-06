Задержание ФСБ запершегося в кабинете подполковника полиции попало на видео

В Красноярском крае задержание сотрудниками ФСБ запершегося в кабинете заместителя начальника полиции региона попало на видео. Ролик в четверг, 6 августа, в своем Youtube-канале публикует Следственный Комитет России (СКР).

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы при помощи лома вскрывают дверь кабинета подполковника полиции Сергея Моисеева. После того, как они врываются внутрь, то сталкиваются нос к носу с владельцем кабинета. Тот выглядит удивленным и растерянным. Его заводят на его рабочее место и оставляют с оперативником.

По данным следствия, 19 марта 2020 года высокопоставленный полицейский обманул знакомого мужчину, сообщив, что в распоряжении полиции имеются материалы, подтверждающие его причастность к мошенничеству. Подозреваемый пообещал решить вопрос о непривлечении мужчины к уголовной ответственности за два с половиной миллиона рублей. Задержание произошло сразу же после передачи части взятки в один миллион сто тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Как рассказал «Ленте.ру» руководитель пресс-службы краевого МВД Владимир Юрченко, задержание Моисеева стало результатом совместной работы оперативников управления собственной безопасности региональной полиции и сотрудников ФСБ. В настоящее время проводится проверка по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

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