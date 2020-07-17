Задержанного ФСБ начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками арестовали

В Москве арестовали задержанного ФСБ начальника 6-го отдела антинаркотического управления столичного главка МВД. Об этом в пятницу, 17 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне подполковник полиции узнал, что его коллеги проводят проверку в отношении организации его знакомого. Он рассказал об этом предпринимателю и пообещал решить вопрос о прекращении проверочных мероприятий за полтора миллиона рублей. На деле же таких полномочий у полицейского не было.

Встреча по передаче денег проходила под наблюдением оперативников ФСБ, которые задержали высокопоставленного полицейского с поличным. СКР возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по уголовному делу продолжается.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе столичной полиции, в случае установления вины полицейский будет уволен из правоохранительных органов за проступок, порочащий честь офицера полиции, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

16 июля сообщалось, что на своем посту задержанный подполковник находился всего несколько месяцев. Его отдел боролся с распространением наркотиков в интернете. Ранее он занимал руководящие должности на оперативной работе в управлениях МВД по Северному и Северо-Западному округам Москвы, а также работал в подмосковном Одинцово.

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