В Москве начальника отдела полиции по борьбе с наркотиками в сети задержала ФСБ

Начальник 6-го отдела антинаркотического управления столичного главка МВД задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на своем посту подполковник находился всего несколько месяцев. Его отдел боролся с распространением наркотиков в сети.

В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Ранее он занимал руководящие должности на оперативной работе в управлениях МВД по Северному и Северо-Западному округам Москвы, а также работал в подмосковном Одинцово.

Между тем, по данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, полицейский имеет статус свидетеля. «Он не задерживался, тем более с поличным, столичный главк СКР ведет проверку по поступившему заявлению», – утверждает наш собеседник.

Представители правоохранительных органов от официальных комментариев воздерживаются.

6 марта сообщалось, что Верховный суд Республики Татарстан приговорил к семи годам заключения бывшего начальника оперативной службы регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом (УФСКН) подполковника Юрия Казакулова за организацию в съемной квартире нарколаборатории, из которой была изъята бочка более чем со 100 килограммами спайса.

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