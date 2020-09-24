Генерал МВД попался на многомиллионной взятке от замглавы российского банка

Генерал-майор полиции Игорь Трифонов, который с 2017 по 2019 год возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии, а в 2011-2017 годах — управление МВД по Екатеринбургу, попался на многомиллионной взятке от замглавы российского банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления коммерческого банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева 7,5 миллиона рублей за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника.

Генералу и банкиру предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании Трифонова стало известно 18 сентября. Также под следствием бывший начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Владимир Нечаев. В 2019 году на Трифонова дал показания бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга майор Эдуард Воронин. Он утверждал, что к нему обратился его подчиненный, старший оперуполномоченный Денис Жданов с просьбой завести дело, поступившей от некоего Кубы. Тогда за возбуждение дела полицейским было обещано 10 миллионов рублей, часть которых они получили после того, как выполнили просьбу.

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