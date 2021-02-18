Полковник МВД получил квартиру в подарок от «черных риелторов»

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали полковника МВД по подозрению в получении взятки в виде квартиры. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, 43-летнего начальника оперативно-разыскной части по собственной безопасности ГУ МВД полковника полиции Леонида Галанина задержали днем 17 февраля, хотя дело против него расследуется полгода. Он не был ни уволен, ни отстранен от службы. Помимо взятки, ему вменяется превышение должностных полномочий.

По версии следствия, пять лет назад, когда Галанин работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями отдела МВД города Копейска, он оказывал покровительство группе «черных риелторов». Он, в частности, противодействовал расследованию уголовных дел против них. В благодарность за это полковнику подарили квартиру, которую он записал на тещу. Это жилье риелторы отобрали у женщины с ребенком. Позднее ей удалось доказать, что их выселили незаконно, и семья полицейского осталась без «подарка». Через некоторое время «черные риелторы» преподнесли покровителю другую квартиру, из которой выгнали мать с двумя детьми.

Позже Галанин перешел на службу в управление собственной безопасности регионального главка. На этой должности он также помогал своим знакомым. Когда против них все же было возбуждено уголовное дело, он устраивал необоснованные проверки следователям и оперативникам, занимавшимся делом «черных риелторов». Несмотря на такое противодействие, в 2018 году суд приговорил двух фигуранток дела к 8 и 10 годам лишения свободы за хищение квартир у четверых потерпевших. Одна из них дала показания на полковника.