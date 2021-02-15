Бывший полковник-миллиардер Захарченко вернулся в СИЗО

Осужденный за коррупцию бывший полковник-миллиардер МВД Дмитрий Захарченко вернулся в следственный изолятор. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.

По его словам, Захарченко провели операцию по удалению паховой грыжи, после чего выписали из больницы. Экс-полковник вновь находится в СИЗО «Лефортово».

8 февраля стало известно, что Захарченко госпитализирован — у него появились жалобы на боли в почках и животе.

Ранее экс-полковника этапировали из мордовской колонии в Москву для участия в суде по второму делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей.

По версии следствия, с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал вознаграждения от организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. В нее входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Служивший в МВД Захарченко помогал скрыть их преступление.

Кроме того, в 2015 году один из предпринимателей, работающий в сфере топливно-энергетического комплекса, оплатил Захарченко проживание в элитных отелях в Краснодарском крае. Номера обошлись ему в 844 тысячи рублей.

Бывший полковник МВД свою вину не признает. В настоящее время он отбывает срок в 12,5 года по первому приговору, который ему вынесли за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.