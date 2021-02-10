Появились подробности госпитализации бывшего полковника-миллиардера Захарченко

Осужденный за коррупцию бывший полковник-миллиардер МВД Дмитрий Захарченко перенесет операцию по удалению паховой грыжи. Подробности госпитализации раскрыла РИА Новости его адвокат Валерия Туникова.

По ее словам, врачи подтвердили необходимость проведения операции по удалению двусторонней паховой грыжи лапароскопическим методом. Результаты анализов будут готовы 11 февраля. Захарченко доставлен во 2-е хирургическое отделение городской клинической больницы имени Ерамишанцева в Москве.

8 февраля стало известно о госпитализации осужденного — у него появились жалобы на боли в почках и животе. Ранее Захарченко этапировали из мордовской колонии в СИЗО Москвы для участия в суде по второму делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей.

В настоящее время он отбывает срок в 12,5 года по первому приговору, который ему вынесли за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Захарченко свою вину не признает.