Дело бывшего полковника-миллиардера Захарченко направили в суд

Уголовное дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко о получении им взяток на 1,4 миллиарда рублей направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Установлено, что с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал вознаграждения от организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. В нее входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Служивший в МВД Захарченко покровительствовал их деятельности, помогая скрыть преступление.

Сообщниками экс-полковника считают адвоката Виктора Белевцова и знакомого Василия Критинина, которые выступали посредниками при передаче взяток.

Сумма, полученная бывшим полицейским, превысила 1,4 миллиарда рублей.

Кроме того, в 2015 году один из предпринимателей, работающий в сфере топливно-энергетического комплекса, оплатил Захарченко проживание в элитных отелях в Краснодарском крае. Номера обошлись ему в 844 тысячи рублей.

Вместе с Захарченко по делу проходят Маркелов, Критинин и Белевцов. Остальные фигуранты объявлены в международный розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде ареста.