Дело бывшего полковника-миллиардера Захарченко направлено в Генпрокуратуру

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко о получении им взяток на 1,4 миллиарда рублей и направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, с 2007-го по 2016 год Захарченко систематически получал вознаграждение от организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. В нее входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Служивший в МВД Захарченко покровительствовал их деятельности, содействуя сокрытию их преступной деятельности.

Его сообщниками следствие считает адвоката Виктора Белевцова и знакомого Василия Критинина, которые выступали посредниками при передаче взяток.

В 2015 году предприниматель, работающий в сфере топливно-энергетического комплекса, оплатил Захарченко проживание в элитных отелях в Краснодарском крае. Общая сумма взяток, полученных бывшим полицейским, превысила 1,4 миллиарда рублей.

Вместе с Захарченко по делу проходят Маркелов, Критинин и Белевцов. Остальные фигуранты объявлены в международный розыск.

После утверждения обвинительного заключения Генпрокуратурой дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Захарченко свою вину не признает. В настоящее время он отбывает срок в 12,5 года по первому приговору, который ему вынесли за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.