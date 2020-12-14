Подругу «золотого полковника» Захарченко оштрафовали 250 раз за изъятый Mercedes

Подруге бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, известного как «золотой полковник», Марине Семыниной выписали 250 штрафов на общую сумму 350 тысяч рублей за конфискованный у нее Mercedes S-500 4matic 2015 года, который ей был подарен. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Автомобиль стоимостью более пяти миллионов рублей Захарченко преподнес матери своего ребенка, но в 2017 году его арестовали, а затем изъяли в доход государства как незаконное имущество, полученное в результате коррупционной деятельности «золотого полковника».

По данным адвокатов, в марте 2018 года Mercedes был передан судебными приставами в Росимущество, а через год выставлен на торги, на которых машину за 3,8 миллиона рублей приобрел коммерсант. С этого времени Семынина стала получать штрафы. Кроме того, от нее требовали заплатить транспортный налог за автомобиль.

Выяснилось, что в регистрационной базе ГИБДД Семынина до сих пор числится владелицей Mercedes. Ее адвокаты установили, что сделки с машиной были совершены с серьезными нарушениями.

Семынина отправила жалобы в МВД, Генпрокуратуру и администрацию президента России, но ответов не получила.

Летом 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции.

В октябре 2019 года суд смягчил приговор и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.