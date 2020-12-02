Полковника-миллиардера МВД Захарченко отказались признать опасным преступником

Второй кассационный суд отменил решение о признании полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко опасным преступником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Осужденный за взятки бывший полицейский был поставлен на профилактический учет Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) как склонный к побегу и нападению на конвой. Захарченко отказался это признать и обжаловал решение. Теперь суду вновь предстоит разобраться с этим вопросом.

Статус опасного заключенного бывшему полковнику присвоили в СИЗО за день до отправки в мордовскую колонию. Причиной стал рапорт сотрудника ФСИН, услышавшего, как Захарченко произнес фразу «Коля и Миша еще обо мне вспомнят». Выяснилось, что «Коля и Миша» — оперативные сотрудники ФСБ, сопровождавшие дело Захарченко.

Во ФСИН предположили, что осужденный планирует оказать психологическое давление на сотрудников. Постановка на учет предусматривает, что осужденный должен отмечаться каждый час в дежурной части, пропуск отметки грозит санкциями, а этапирование происходит в наручниках, сковывающих руки за спиной, — Захарченко жаловался, что его «возят как каннибала».

Он подал жалобу на ФСИН в Лефортовский суд и Мосгорсуд, но там признали решение тюремного ведомства законным.

Летом 2019 года полковник был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции.

В октябре 2019 года суд смягчил приговор Захарченко и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.