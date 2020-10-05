Суд взыскал миллионы с отца бывшего полковника-миллиардера Захарченко

Мещанский суд Москвы взыскал почти три миллиона рублей с осужденного Виктора Захарченко, отца экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает ТАСС.

Сумма была изъята по иску о возмещении вреда банку «Московское ипотечное агентство» (МИА), в которое отец бывшего полковника-миллиардера был фиктивно трудоустроен.

30 марта стало известно, что Виктор Захарченко покинул места лишения свободы в связи с истечением срока наказания. Изначально суд первой инстанции приговорил мужчину к четырем годам колонии за растрату четырех миллионов рублей, полученных в качестве зарплаты в банке «МИА».

Однако в ноябре 2019 года осужденному снизили срок наказания до трех лет и девяти месяцев. К тому времени он уже находился в СИЗО более трех лет — и, по новым правилам подсчета сроков, к концу марта уже отбыл по факту свое наказание.

Его сына, бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, арестовали в сентябре 2016 года. Его обвинили во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в квартире у Захарченко нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

В июне 2019 года Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей, также его лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции». В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен до 12,5 лет колонии.