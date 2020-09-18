Жене полковника-миллиардера Захарченко отказались возвращать деньги

Суд отказался возвращать Марине Семыниной, бывшей гражданской супруге «золотого полковника» Дмитрия Захарченко, изъятые у нее 585 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина утверждала, что деньги принадлежали ей и не имели никакого отношения к махинациям, в которых обвинили экс-сотрудника МВД. Семынина просила также вернуть ей 89 тысяч рублей в качестве процентов за пользование денежными средствами, однако суд ей отказал.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение о выселении дочери полковника-миллиардера и ее матери Марины Семыниной из элитного дома в центре столицы. Квартира была обращена в доход государства, как и другие активы Захарченко и его близких, по иску Генпрокуратуры еще в 2017 году. При этом процесс выселения дочери Захарченко затянулся, так как она является несовершеннолетней и официально зарегистрирована в квартире вместе с матерью.

Летом 2019 года полковник был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции.

В октябре 2019 года суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.