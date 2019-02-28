С жен и друзей полковника Захарченко взыщут полмиллиарда рублей

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в Никулинский суд Москвы новый иск об обращении в доход государства имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его жен и друзей на общую стоимость 500 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в четверг, 28 февраля.

В эту сумму входят 10,7 миллиона рублей, на которые полицейский купил в августе 2013 года своей будущей супруге Яне Саратовцевой бриллиантовые украшения во время их поездки в США. Как указал в своем иске замгенпрокурор, надзорное ведомство намерено взыскать с Захарченко и его жены стоимость ювелирных украшений, поскольку установить местонахождение этих ценностей не представилось возможным.

Газета отмечает, что впервые в судебной практике надзорное ведомство заявляет требование о взыскании денежного эквивалента взамен имущества.

Прокуратура также намерена изъять у другой жены полковника Марины Семыниной 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму 208,8 тысячи долларов и шесть миллионов рублей на счете в ВТБ. У ее отчима — два объекта недвижимости в Подмосковье стоимостью 231 миллион рублей и 40 миллионов рублей на счетах в банках.

У подруги Семыниной на банковских счетах найдены незаконные, по мнению прокуроров, 58 миллионов рублей и полтора миллиона долларов в банковской ячейке.

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У родственницы третьей жены Захарченко Анастасии Пестриковой на счетах оказались 343 тысячи долларов.

Генпрокуратура считает, что полковник пытался под прикрытием этих людей скрыть активы, полученные преступным путем. Сами они не смогли объяснить происхождение этого имущества и ценностей, но в то же время отрицают, что активы принадлежат полковнику. Его адвокаты назвали иск прокуратуры незаконным.

Это уже второй иск об обращении имущества полковника и его родных в казну. В декабре 2017 года Никулинский суд по требованию Генпрокуратуры изъял в доход государства 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги — на общую сумму девять миллиардов рублей.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

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