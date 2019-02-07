У полковника Захарченко нашли новые богатства

Генеральная прокуратура обнаружила у полковника МВД Дмитрия Захарченко новые активы стоимостью 484 миллиона рублей. Об этом в четверг, 7 февраля сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

Надзорное ведомство готовит иск в суд об обращении этого имущества в доход государства.

Соответчиками по делу проходят еще пять человек из окружения Захарченко, отметил Куренной. По данным прокуратуры, с их помощью полковник пытался скрыть незаконные доходы.

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В декабре 2017 года суд постановил изъять в государственную казну имущество Захарченко и его родных общей стоимостью девять миллиардов рублей: 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

30 мая стало известно, что из этой суммы пропали более 230 миллионов рублей. Как выяснилось, деньги были доставлены в одно из подразделений Сбербанка сотрудниками «Росинкас» и недостача выявлена при пересчете. Именно сотрудники Сбербанка сообщили о пропаже.

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