Жена полковника Захарченко эмигрировала в Америку

Гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина эмигрировала в США. Об этом ТАСС сообщил источник в ее окружении.

«После задержания и ареста доверенного лица Захарченко [бывшего адвоката Виктора Белевцова] гражданская жена подсудимого Марина Семынина покинула пределы России и эмигрировала в Америку», — сказал собеседник агентства.

«Она улетела в Англию 28 сентября, взяв билет до аэропорта Хитроу», — уточнил РИА Новости источник, близкий к семье бывшего полицейского.

С самой Мариной Семыниной агентствам связаться не удалось.

Басманный суд 2 октября арестовал двух фигурантов по делу Захарченко: предпринимателя Валерия Маркелова и бывшего адвоката Белевцова.

По данным следствия, Маркелов в течение 10 лет передал Захарченко в общей сложности два миллиарда рублей. Белевцов выполнял различные поручения при передаче денег.

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Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

30 мая стало известно, что из этой суммы пропали более 230 миллионов рублей. Как выяснилось, деньги были доставлены в одно из подразделений Сбербанка сотрудниками «Росинкас», и недостача была выявлена при пересчете. Именно сотрудники Сбербанка сообщили о пропаже.

В декабре 2017 года суд постановил обратить изъятые у полковника и его близких средства, а также недвижимость и автомобили в доход государства.

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