Российского полковника приговорили за пропажу 50 миллионов рублей

Бывшего следователя Следственного департамента МВД, полковника юстиции Антона Ходько приговорили к восьми годам колонии за пропажу 50 миллионов рублей из вещдоков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда.

Полковника признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному»). Также ему назначили штраф в размере полумиллиона рублей и лишили специального звания «полковник юстиции». Приговор в законную силу не вступил.

Ранее такой срок лишения свободы для Ходько запросил прокурор. По версии следствия, в 2016 году офицер похитил 740,1 тысячи долларов, 59,5 тысячи евро и 1,5 миллиона рублей из вещдоков. Такая сумма была изъята им в ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве и хранилась в сейфе служебного кабинета Ходько. Пропажа всплыла, когда полковник передал дело для дальнейшего расследования в Главное военное управление Следственного комитета России (СКР).

Адвокат подсудимого настаивал на том, что содержимое сейфа офицера пропало после 1 августа 2016 года, когда Ходько ушел в отпуск. Также уточнялось, что изначально в деле о краже денег фигурировали четыре следователя. Все они прошли экспертизу на полиграфе. Исследование в отношении одного из них показало, что он знает, где находятся пропавшие деньги, однако уже через несколько дней был задержан Ходько, и его коллега выпал из поля зрения следствия. Самому полковнику в исследовании на полиграфе отказали.