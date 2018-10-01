Экс-следователя МВД арестовали за растрату 50 миллионов рублей из вещдоков

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Антона Ходько — бывшего следователя Следственного департамента МВД. Об этом в понедельник, 1 октября, со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву сообщает РБК.

По данным издания, Ходько был отправлен под стражу в субботу, 29 сентября, и мера пресечения ему избрана до 2 ноября — чуть больше, чем на месяц. Бывшему следователю предъявлено обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В 2017 году Ходько был уволен из органов внутренних дел после того, как из хранилища вещдоков МВД пропали наличные в разной валюте на сумму около 50 миллионов рублей. Исчезновение денег расследовал Следственный комитет России (СКР), Ходько допрашивался по этому делу, а спустя несколько месяцев прошел проверку на полиграфе.

Пропавшие деньги принадлежали семье исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который фигурировал в одном из дел о коррупции в руководстве «Спецстроя». Ему вменяли мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя «Спецстроя» Александру Бурякову и Александру Загорулько.

Средства в разной валюте были изъяты из квартиры и банковских ячеек членов семьи Караханова в ходе обысков и выемок, а их пропажа обнаружилась после передачи дела из следственного департамента МВД в Главное военно-следственное управление СКР, причем вместе с наличными из материалов уголовного дела исчезли протоколы изъятия денег.

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