Полковник СКР сливал адвокатам закрытую информацию по уголовным делам за взятки

В Новосибирске следователь Юрий Лущенков обвиняется во взятках в 2 миллиона рублей — он предоставлял адвокатам подозреваемых и обвиняемых засекреченную информацию по уголовным делам. Мужчина признался в содеянном и сам сдался следствию. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, за признание и свидетельства против посредников 60-летнему полковнику обещали смягчить приговор.

Как считает следствие, в 2019 году адвокат по делу о подпольном казино предложил Лущенкову продать ему копии материалов дела и рассказать подробности о ведении следствия. Правоохранитель дал согласие и запросил за это полмиллиона рублей.

Таким образом, в распоряжении взяткодателей оказались различные следственные документы — в частности, результаты экспертиз, протоколы допросов, многие из которых носили закрытый характер. При содействии бывшего следователя один из обвиняемых по делу смог продать имущество, на которое должны были наложить арест.

Уточняется, что сотрудник Следственного комитета России (СКР) разглашал данные и по другим делам.

Ему вменили статью 290 («Получение взятки») УК РФ. Еще двоих фигурантов обвинили по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Сейчас все трое находятся в СИЗО.