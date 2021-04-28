Турка приговорили к колонии и миллионному штрафу за взятку сотруднику ФСБ

В Приамурье гражданина Турции приговорили к шести годам колонии и штрафу в 10 миллионов рублей за взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что турок руководил одной из подрядных организаций и предложил оперативнику пять миллионов рублей, чтобы избежать проверок, которые выявили бы нелегальных мигрантов. Сотрудник ФСБ передал информацию о попытке подкупа руководству, дальше сделка проходила под контролем спецслужбы.

Иностранца задержали, когда он передавал оперативнику первую часть суммы в один миллион рублей.

Его признали виновным по части 5 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу лично») УК РФ.