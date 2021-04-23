Российскую чиновницу оправдали по делу о взятках на 17 миллионов рублей

Волжский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор бывшей главе комитета по управлению имуществом городской администрации Елене Салеевой, которую обвиняли в получении взяток на общую сумму 17 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Чиновница оправдана в связи с отсутствием события преступления. Такое же решение суд вынес и в отношении второго фигуранта дела — бывшего начальника отдела муниципального контроля комитета Андрея Краснова. Им вменялось превышение должностных полномочий и получение взяток.

По данным следствия, с 2013-го по 2016 год Салеева и Краснов получили от застройщиков 17 миллионов рублей наличными, а также автомобиль Lexus. За взятки чиновники передали им право аренды на земельный участок, не предназначенный для строительства жилого дома. Прокурор просил приговорить чиновников к 10 и 11 годам лишения свободы.

Предпринимателей, дававших взятки, сейчас судят за мошенничество, выразившееся в обмане дольщиков. Сами они свою вину не признают, утверждая, что львиная часть вырученных средств уходила на взятки чиновникам, но, несмотря на это, они могли достроить дома.

Салеева и Краснов были задержаны в феврале 2019 года. Их адвокаты заявляли, что обвинение строится на показаниях застройщиков. Теперь защита будет требовать возбудить уголовное дело против них об оговоре.