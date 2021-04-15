ФСБ задержала россиянина за попытку подкупить пограничника

В аэропорту Внуково сотрудники ФСБ задержали россиянина, который пытался ввезти в Россию мигрантов, подкупив пограничника. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, за взятку задержанный собирался ввезти в страну семерых граждан одной из стран СНГ, но был задержан в момент передачи денег. Сумма взятки не раскрывается.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Чите суд приговорил к заключению семерых участников организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконную легализацию и трудоустройство мигрантов в Забайкальском крае. Их сроки лишения свободы составили от полутора до четырех лет. Преступники выдавали иностранцам поддельные документы о сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и основ российского законодательства и подкупали сотрудников медицинских учреждений за положительные заключения о состоянии здоровья мигрантов.