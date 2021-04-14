Участники ОПГ получили условные сроки за незаконное трудоустройство мигрантов

Суд в Чите вынес приговор семерым участникам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконную легализацию и трудоустройство мигрантов в Забайкальском крае. Они получили условные сроки. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает ТАСС.

Уточняется, что члены группы признаны виновными по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. Их сроки лишения свободы составили от полутора до четырех лет.

Преступники находили выходцев из Центральной Азии, которым был нужен патент на трудовую деятельность. Один из участников преступной группы выдавала иностранным гражданам поддельные документы о сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и основ российского законодательства.

Кроме того, они давали взятки сотрудникам медицинских учреждений за положительные заключения о состоянии здоровья мигрантов, хотя те не проходили медосмотры.