Чеченцев и мигрантов задержали после массовой драки со стрельбой в Петербурге

Полиция задержала десятерых мужчин после массовой драки со стрельбой у Сенной площади в Санкт-Петербурге, сообщает «СПБ Дневник».

Инцидент произошел вечером 9 апреля. На записях с камеры видеонаблюдения видно, как группа мужчин обменивается ударами руками и ногами возле торгового центра «Пик». На месте были обнаружены гильзы и резиновые пули, одного из участников с ножевыми ранениями доставили в больницу. Общаться с полицией и журналистами он отказался.

Десятерых подозреваемых в возрасте от 16 до 32 лет задержали на следующий день на улице Садовой. По данным «Комсомольской правды», среди задержанных мужчин — чеченцы и мигранты из Таджикистана. Четверым задержанным предъявили обвинения и отправили в суд, остальных уже отпустили. Возбуждено уголовное дело.

В конце марта сообщалось, что драка, обернувшаяся убийством российского бойца смешанного стиля (MMA) Алана Хадзиева, попала на видео. Хадзиев получил ранения в массовой драке в бильярдной.