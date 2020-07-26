Десятки чеченцев задержали после массовой драки в Германии

Порядка 60-80 представителей чеченской диаспоры были задержаны полицией в немецком городе Райнсберг после массовой драки. Об этом сообщает DW.

По данным издания, спецоперация прошла в ночь на субботу, 25 июля, после того, как накануне вечером в одном из районов города произошла потасовка между несколькими чеченцами и группой немцев и поляков. Тогда семь человек получили ранения, двое из них были госпитализированы. При этом причина конфликта пока так и не установлена.

Чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, правоохранители провели операцию в районе улицы Марифредштрассе, в ходе которой задержали несколько десятков чеченцев. После того, как полиция зафиксировала их данные, все они были отпущены. До этого также были задержаны пятеро немцев и трое поляков, участвовавших в драке. Спустя некоторое время их также отпустили.

В конце июня французская полиция арестовала членов чеченской диаспоры, причастных к беспорядкам в городе Дижон, которые начались после того, как те решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для совершения мести. Многие были вооружены. Тогда отмечалось, что в стычках пострадали 11 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Позже четырем задержанным были предъявлены обвинения.