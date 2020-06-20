Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения

Четверым задержанным во французском Дижоне предъявили обвинения после беспорядков с участием членов чеченской диаспоры и местных жителей североафриканской общины. Об этом заявил прокурор города Эрик Матэ, передает ТАСС.

По данным французских правоохранителей, трое из них — выходцы из России, проживающие в Сен-Этьене, Труа и Доле. Четвертый задержанный — французский гражданин, родившийся в России и проживающий в настоящий момент в Дижоне. Всем им от 23 до 53 лет.

«Задержанные признают, что присутствовали при событиях, но отрицают, что совершали какие-либо акты насилия и вандализма», — рассказал Матэ.

При этом в посольстве России сообщили, что им неизвестно о российском гражданстве задержанных в результате беспорядков. «В связи с объявлением французского прокурора мы направим дополнительный запрос французской стороне», — пообещали дипломаты.

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Отмечается, что расследование ведется по фактам покушения на убийство в составе организованной группы, причинения насилия и ущерба и подстрекательства к насилию.

Ранее полиция арестовала шестерых членов чеченской диаспоры в Дижоне, причастных к беспорядкам. Они начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего соотечественника местными наркоторговцами. По данным прокуратуры, около 20 человек получили травмы.

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